Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как меняется доля однокомнатных квартир в новостройках Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Площади квартир и количество комнат в них — наиболее заметные показатели в сегменте жилой недвижимости. При высокой стоимости квадратного метра потенциальные покупатели чаще отдают предпочтение более компактным лотам, так как зачастую есть ограничение по бюджету. В составе столичных жилых комплексов, ввод в эксплуатацию которых был с 2022-го по 2024-й, фиксировался рост доли однокомнатных квартир. По данным специалистов компании CORE.XP, в 2022 году на такой формат приходилось около 38% предложения, к 2023 году этот показатель вырос почти до 45%, а в 2024-м приблизился к показателю в 50%. Но в 2025 году доля однокомнатных квартир в уже введенных и готовящихся к вводу в эксплуатацию корпусах сократилась. Ожидается, что их будет в пределах 41%.

Самый значительный объем однокомнатных квартир в Москве представлен в новостройках комфорт-класса. В корпусах, введенных в эксплуатацию в 2024 году, его доля составляла 60% от всего предложения однушек. Минимальный бюджет покупки однокомнатного лота сегодня начинается от 8,5 млн руб. По данным брокеров, за эту сумму можно подобрать квартиру с чистовой отделкой площадью около 30 кв. м на юго-западе Москвы. А один из самых дорогих вариантов с одной спальней представлен в проекте в Хамовниках. Стоимость лота без отделки площадью около 80 кв. м составляет более 260 млн руб.

Светлана Бардина