Конные прогулки в Ярославле могут проводить только у ТЮЗа

В Ярославле только один предприниматель узаконил организацию конных прогулок. Его деятельность согласована в сквере у Театра юного зрителя, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В пресс-службе пояснили, что перед стартом сезона проводился аукцион, предпринимателям в качестве мест для конных прогулок предложили территории заволжских Карпат и сквера у ТЮЗа на Свободы. По другим адресам конные прогулки запрещены.

«Незаконная деятельность выявлена по центральным улицам и общественным территориям Ярославля — Кирова, Волжская и Которосльная набережные, Стрелка, Первомайский бульвар, площадь Труда. В ходе рейдов выявлены случаи проведения услуг несовершеннолетними»,— прокомментировали в мэрии и объяснили, что проведение конных прогулок на названных территориях сигнализирует о незаконности предоставления услуги.

Власти дополнили, что вопрос конных прогулок поставлен на особый контроль после того, как в 2023 году на Стрелке перевернулась карета и пострадали пять человек.

Алла Чижова