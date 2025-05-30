Экс-банкир Goldman Sachs получил два года тюрьмы за коррупционные схемы в Малайзии

Бывший высокопоставленный сотрудник американского инвестбанка Goldman Sachs Тим Лейснер 29 мая был приговорен судом Бруклина к двум годам тюремного заключения за участие в коррупционных схемах малайзийского государственного инвестфонда 1MDB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Фонд, у которого Goldman Sachs был одним из ведущих финансовых партнеров, оказался в центре скандала в 2015 году. Расследование выявило долги фонда на $11 млрд и коррупционные схемы с участием высокопоставленных малайзийских чиновников. $700 млн из этой суммы обнаружилось на личных счетах занимавшего тогда пост премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, часть средств государственного фонда пошла на взятки иностранным чиновникам.

В 2020 году Goldman Sachs согласился выплатить властям Малайзии $2,5 млрд наличными и предоставить гарантии возврата еще $1,4 млрд, полученных в качестве доходов от активов, связанных с 1MDB.

В ходе вчерашнего судебного заседания господин Лейснер, который будет отбывать срок в федеральной тюрьме США, извинился перед народом Малайзии, ставшим главной жертвой коррупционных схем в инвестфонде. «Средства этого фонда могли пойти на улучшение благосостояния граждан этой страны (Малайзии.— “Ъ”),— заявил американский экс-банкир.— Однако из-за моей жадности и жадности тех, кто участвовал в этих схемах, средства были использованы не по назначению».

Евгений Хвостик