Из минЖКХ увольняется замминистра и директор учреждения

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в коммунальном блоке краевого правительства происходят первые кадровые перестановки после смены его куратора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Летов

Андрей Летов



По данным «Ъ-Прикамье», сегодня последний рабочий день у замминистра ЖКХ Андрея Летова. Он пришел в министерство в сентябре 2023 года из РЖД и отвечал за вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и капремонта.

Сегодня также последний рабочий день у директора подведомственного министерству учреждения — ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» Игоря Зелененко. Он возглавлял центр с августа прошлого года.

В министерстве не комментируют, чем вызваны кадровые перестановки. Оба чиновника покидают должности, написав заявления об увольнении по собственному желанию.

Напомним, в начале года коммунальный блок перешел в подчинение вице-премьеру Андрею Алякринскому. Прежний зампред Андрей Кокорев стал советником губернатора, а министр ЖКХ Артем Балахнин перешел в мэрию Перми. Его место заняла Наталья Киселева из фонда капремонта.