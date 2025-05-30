Госавтоинспекция Татарстана опровергла слухи о ДТП с детьми из-за флешмобов
Госавтоинспекция Татарстана опровергла слухи о ДТП с участием детей из-за флешмобов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство провело проверку после распространения сообщений о том, что дети якобы становятся участниками ДТП из-за участия в так называемых «опасных играх» или флешмобах.
«По результатам проверки фактов ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов установлено, что информация о вовлеченности детей в так называемые „опасные игры“ не подтверждается», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция проанализировала обстоятельства всех инцидентов и провела профилактические беседы с пострадавшими и их родителями.
Жителей республики призвали не доверять непроверенной информации и проводить разъяснительные беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дорогах.