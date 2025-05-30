Ольга Комлева подала в суд на уфимское СИЗО №1
Ленинский райсуд Уфы рассмотрит иск активистки Ольги Комлевой (внесена в реестр террористов и экстремистов) к СИЗО №1, где она содержится с марта 2024 года. Процесс пройдет под председательством судьи Гульнары Хасановой. Дата первого заседания на сайте суда не указывается.
Активистка Ольга Комлева у здания суда
Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ
Как стало известно «Ъ-Уфа», поводом для иска стало, в частности, поведение сотрудницы изолятора, которая при досмотре активистки не единожды коснулась ее груди. По мнению госпожи Комлевой, таким образом были нарушены ее личные границы. Истец просит признать такое поведение нарушением и впредь не допускать подобного.
Ольге Комлевой инкриминируют участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и распространение фейков об армии (п. «б, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело рассматривается в Кировском райсуде Уфы.