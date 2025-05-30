Повышение качества социальных проектов через критический подход

В Ростовской области завершился проект «Мастерство проектной критики», направленный на развитие проектной культуры в некоммерческом секторе. Его реализовала автономная некоммерческая организация «Атлас НКО» — ресурсный центр поддержки НКО региона, при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». Проект стал победителем конкурса грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества в 2024 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АНО «Атлас НКО» Фото: предоставлено АНО «Атлас НКО»

Главная задача проекта — помочь некоммерческим организациям создавать качественные, логичные, обоснованные социальные проекты, которые смогут успешно пройти экспертную оценку и получить поддержку. В «Атлас НКО» хорошо знают, что даже хорошие инициативы могут оставаться без финансирования, если заявка написана формально, слабо обоснована или не учитывает приоритеты конкурса. Поэтому ключевой акцент был сделан не на теории, а на практике — через обучение навыкам анализа и конструктивной критики проектов.

С сентября 2024 года по май 2025 года были проведены обучающие семинары и выездные мастерские в шести районах Ростовской области. В ходе занятий специалисты НКО не только знакомились с требованиями к заявкам, но и учились оценивать проекты как эксперты: выявлять сильные и слабые стороны, формулировать обоснованные замечания и предлагать конкретные пути улучшения.

Этот опыт стал важным шагом к формированию у представителей некоммерческого сектора навыков самоанализа, внимательного отношения к структуре заявки и реалистичной оценке своих ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АНО «Атлас НКО» Фото: предоставлено АНО «Атлас НКО»

С консультационной помощью «Атлас НКО» на грантовые конкурсы поданы 25 проектов, 10 из которых прошли углублённую проработку в формате обсуждений с профильными экспертами.

Проект «Мастерство проектной критики» стал не просто серией обучающих мероприятий, а моделью подхода, в котором главную роль играет обратная связь, способность воспринимать замечания как ресурс для роста. Такой формат позволяет НКО более уверенно участвовать в грантовых конкурсах, развивать свои команды и повышать эффективность реализуемых инициатив. Опыт проекта доказал: качественные заявки — это результат не только хорошей идеи, но и готовности работать над ней системно и критически.

АНО «Атлас НКО» ИНН 6165217461