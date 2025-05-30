Бывшего военнослужащего обязали компенсировать уфимке смерть сына

Калининский райсуд Уфы взыскал с бывшего военнослужащего 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу матери убитого из уфимца, указано в решении суда.

Согласно материалам дела, ответчик, служивший в ЛНР, дезертировал из военной части. Вернувшись домой, он «из-за личной неприязни» убил человека. В феврале Уфимский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и умышленном причинении смерти потерпевшему (ч.1 ст. 105 УК РФ). Приговор — десять лет колонии строгого режима.

Венера Хисамова