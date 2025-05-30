Украина готова к переговорам с Россией в Стамбуле после получения меморандума

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова приехать в Стамбул на переговоры с Россией, но перед этим ожидает проект российского меморандума о прекращении огня. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что это необходимо для конструктивного обсуждения условий прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины

«Украина готова быть на следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию. Это значит, что важно получить российский проект. Времени достаточно – на подготовку и отправку документов достаточно четырех дней»,— сказал Андрей Ермак во время разговора с советниками лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня. Российская сторона ожидает, что на встрече стороны обменяются меморандумами с условиями прекращения огня.

Лусине Баласян