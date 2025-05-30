В Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности
С 31 мая по 1 июня местами по Ярославской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В областном МЧС пояснили, что в районах складывается обстановка, которая способствует повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики.
«Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Будьте внимательны и осторожны»,— предупредили в министерстве.