В Ярославской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

С 31 мая по 1 июня местами по Ярославской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В областном МЧС пояснили, что в районах складывается обстановка, которая способствует повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики.

«Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Будьте внимательны и осторожны»,— предупредили в министерстве.

Алла Чижова