Высокая пожароопасность лесов сохранится в Удмуртии с 31 мая по 3 июня

С 31 мая по 3 июня местами на территории Удмуртии сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников, сообщил в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Комплексный показатель составил 4 тыс. и более — это четвертый класс пожарной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В регионе действует особый противопожарный режим: запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.