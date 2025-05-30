Президент АвтоВАЗа стал почетным гражданином Тольятти
Президенту АО «АвтоВАЗ» Максиму Соколову присвоено звание почетного гражданина Тольятти». Соответствующее решение приняла городская дума. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Звание присвоено с формулировкой «За особые заслуги перед городским сообществом, активное участие в благотворительной и попечительской деятельности, выдающиеся достижения в экономической и производственной деятельности в городском округе Тольятти».
Кроме того, в день награждения Максима Соколова АвтоВАЗ получил статус «Благотворитель года». Конкурс на это звание организовала администрация Тольятти совместно с благотворительными фондами.