Президент АвтоВАЗа стал почетным гражданином Тольятти

Президенту АО «АвтоВАЗ» Максиму Соколову присвоено звание почетного гражданина Тольятти». Соответствующее решение приняла городская дума. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Звание присвоено с формулировкой «За особые заслуги перед городским сообществом, активное участие в благотворительной и попечительской деятельности, выдающиеся достижения в экономической и производственной деятельности в городском округе Тольятти».

Кроме того, в день награждения Максима Соколова АвтоВАЗ получил статус «Благотворитель года». Конкурс на это звание организовала администрация Тольятти совместно с благотворительными фондами.

Георгий Портнов