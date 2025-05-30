Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент АвтоВАЗа стал почетным гражданином Тольятти

Президенту АО «АвтоВАЗ» Максиму Соколову присвоено звание почетного гражданина Тольятти». Соответствующее решение приняла городская дума. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Звание присвоено с формулировкой «За особые заслуги перед городским сообществом, активное участие в благотворительной и попечительской деятельности, выдающиеся достижения в экономической и производственной деятельности в городском округе Тольятти».

Кроме того, в день награждения Максима Соколова АвтоВАЗ получил статус «Благотворитель года». Конкурс на это звание организовала администрация Тольятти совместно с благотворительными фондами.

Георгий Портнов

Новости компаний Все