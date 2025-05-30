В Томской области не состоялся аукцион на месторождение гравия

Торги на разработку и добычу песчано-гравийных пород в Томске признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок. «По окончании срока подачи— 27 мая 2025 года не подана ни одна заявка на участие в процедуре. Решение комиссии — признать процедуру несостоявшейся», - говорится в протоколе, опубликованном на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Право пользования участком «Томское» для разведки и добычи гравия Центрсибнедра повторно выставил на торги 19 мая. Предыдущие торги, объявленные в апреле 2025 года, также не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена была снижена на 30% до 44,3 млн руб. Предыдущая стоимость составляла 63,4 млн руб.

Площадь участка составляет 1,36 кв. км, он расположен в пределах Томска в русле реки Томь. Запасы по категории С1 составляют 1,5 млн кубометров. По информации Росгеолфонда, лицензия на разведку и добычу месторождения с сентября 2020 года принадлежала АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в Сибирский центр логистики).

Лолита Белова