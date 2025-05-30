В Новочеркасске из резервного фонда выделят 7 млн рублей для оснащения школ и детсадов
В Новочеркасске для оснащения детский садов и школ выделят 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Уточняется, что средства выделят из резервного фонда. Их планируют потратить на закупку оргтехники, оборудования и стройматериалов для ремонта учреждений.
Так, в детском саду №54 планируют установить систему экстренного оповещения, в школе №3 закупить и установить противопожарные краны, отремонтировать аварийное освещение в детсаду №55 и систему видеонаблюдения в школе №20.
Средства также рассчитаны на покупку оборудования для пищеблоков, ремонта кровли, установку окон, оснащения компьютера и укладки асфальта других учреждений.