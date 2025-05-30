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В Новочеркасске из резервного фонда выделят 7 млн рублей для оснащения школ и детсадов

В Новочеркасске для оснащения детский садов и школ выделят 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что средства выделят из резервного фонда. Их планируют потратить на закупку оргтехники, оборудования и стройматериалов для ремонта учреждений.

Так, в детском саду №54 планируют установить систему экстренного оповещения, в школе №3 закупить и установить противопожарные краны, отремонтировать аварийное освещение в детсаду №55 и систему видеонаблюдения в школе №20.

Средства также рассчитаны на покупку оборудования для пищеблоков, ремонта кровли, установку окон, оснащения компьютера и укладки асфальта других учреждений.

Константин Соловьев

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