В Новочеркасске из резервного фонда выделят 7 млн рублей для оснащения школ и детсадов

В Новочеркасске для оснащения детский садов и школ выделят 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что средства выделят из резервного фонда. Их планируют потратить на закупку оргтехники, оборудования и стройматериалов для ремонта учреждений.

Так, в детском саду №54 планируют установить систему экстренного оповещения, в школе №3 закупить и установить противопожарные краны, отремонтировать аварийное освещение в детсаду №55 и систему видеонаблюдения в школе №20.

Средства также рассчитаны на покупку оборудования для пищеблоков, ремонта кровли, установку окон, оснащения компьютера и укладки асфальта других учреждений.

Константин Соловьев