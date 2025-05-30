Проблемную высотку на улице Вилоновской достроят до конца текущего года

Как стало известно «Ъ-Волга», в конце текущего года планируется завершение строительства недостроя на пересечении ул. Вилоновской и Садовой в Ленинском районе Самары. В минстрое Самарской области совместно с компанией «Стройпроектсервис» организовали «план спасения» нескольких сот обманутых дольщиков.

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После сдачи в эксплуатацию в 2024 году четвертой секции этого здания работы по второй и третьей секции ведутся с опережением графика. Завершение строительства намечено на конец 2025 года. Согласно решению минстроя Самарской области о полном субсидировании строительства, застройщик приступил к возврату дольщикам четвертой секции внесенных ими денежных средств на достройку их квартир. От предыдущего застройщика остались серьезные проблемы. В частности, были зафиксированы двойные продажи, нарушение норм застройки, а также отказы признавать дольщиков обманутыми.

В компании «Стройпроектсервис», входящей в ОСК «Град», отметили, что все обязательства по завершению строительства будут выполнены, а в отношении компании не возбуждено никаких уголовных дел.

Евгений Чернов