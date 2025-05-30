Рост турпотока связан как с традиционным спросом со стороны российских туристов, так и с растущим интересом от гостей из ближневосточных стран.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Курорт Красная Поляна этим летом ожидает рост загрузки на 5%

Этим летом Курорт Красная Поляна прогнозирует увеличение загрузки на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост турпотока связан как с традиционным спросом со стороны российских туристов, так и с растущим интересом от гостей из ближневосточных стран.

Особенно заметно увеличилось число бронирований из Омана, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ. Курорт активно развивает инфраструктуру, адаптируя сервис под потребности гостей из этих стран, включая халяль-питание и удобные варианты размещения.

Среди россиян наибольший интерес к отдыху на курорте проявляют жители городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, а также гости из Южного федерального округа, Урала и Сибири. Популярность курорта объясняется разнообразием активностей — от горных прогулок по экотропам до гастрономического туризма. Также аналитика показывает, что летний сезон постепенно догоняет по популярности зимний.

В преддверии пиковых летних загрузок на курорте была проведена реновация инфраструктуры. К 1 июня гости смогут оценить обновленную инфраструктуру аквапарка, расширенный спектр услуг и новые развлекательные программы для всей семьи.

Здесь проведен ремонт конструкций для усиления безопасности и комфорта, реконструирован фуд-корт. Также ожидается открытие SPA-зоны с новыми процедурами, будет расширена детская анимация – тематические шоу, мастер-классы и интерактивные развлечения. Помимо этого в аквапарке будут проходить занятия йогой – классические практики по утрам и йога на SUP-досках для любителей нестандартных тренировок.

В отеле Панорама были частично заменены коммуникации, обновлена зона приема гостей, заменено напольное покрытие. Осенью также начнётся поэтапный ремонт номерного фонда, заменена декоративных элементов, мебели в номерах и освещения.

В премиальном Риксосе также обновлена гостевая лобби-зона, установлены новые стояки водоснабжения, заменен мрамор в части ванных комнат, обновлена ВИП-зона в СПА. Долина 960 полностью перешла на диспенсеры, что соответствует политике устойчивого развития курорта, была заменена часть магистралей ГВС, улучшено освещение в ресторане.

В Новотеле Фит добавлено освещение в ванных комнатах номерного фонда, организована новая столовая для персонала, отремонтированы уборные в Амфитеатре. В отеле Ибис Стайлс в весенний период частично была произведена замена ковролина в номерном фонде. А в Мовенпике полностью обновлено напольное покрытие открытой террасы.

Преобразования произошли и в Новотель Резорт и спа, в мае здесь прошла замена магистральных коммуникаций, в осенний период запланирован ремонт фасадов внутреннего дворика и установка новой системы водостока на балконах.

Все работы максимально оптимизированы по срокам и рассредоточены по периодам низкой загрузки курорта, чтобы минимизировать неудобства гостей. Подобный подход к эксплуатации инфраструктуры позволяет создавать особую атмосферу новизны впечатлений и высококлассного отдыха премиального уровня.

На Курорте Красная Поляна находится комплекс апартаментов, а также 9 отелей категории 4* и 5*. Все они расположены в двух уровнях – Поляна 540 и Поляна 960. В общей сложности номерной фонд курорта насчитывает более двух с половиной тысяч номеров, в которых единовременно могут расположиться порядка 6000 гостей.

Практически в каждом отеле есть спа зоны и бассейны. Эксплуатационная нагрузка на инфраструктуру достаточная высокая, в год курорт посещает более 1,5 млн туристов.

https://krasnayapolyanaresort.ru/