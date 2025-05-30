Курганскую предпринимательницу осудили за контрабанду леса в Афганистан

Мишкинский районный суд Курганской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в контрабанде леса стоимостью более 3 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральской таможни.

Установлено, что курганская предпринимательница незаконно вывезла в Афганистан 514 кубометров леса хвойных пород. В шести декларациях, предоставленных в таможенный орган, она указала недостоверные сведения о происхождении товара. Стоимость незаконно перемещенных за границу стратегически важных ресурсов превысила 3 млн руб.

Помимо этого предпринимательницу привлекли к ответственности за организацию незаконной вырубки лесных насаждений.