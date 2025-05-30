В Перми изменят схему движения у Центрального рынка

В Перми с 30 мая по 8 июня 2025 года будет изменена схема движения транспорта на Шоссе Космонавтов (от ЦКР до ул. Мильчакова). Об этом сообщает краевой минтранс.

Ранее автомобили в обе стороны двигались в два ряда, теперь на участке производства работ длиной 50 м. транспорт будет двигаться в один ряд.

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Изменение схемы движения вызвано работами по устройству дорожной одежды. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок