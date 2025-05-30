31 мая в Татарстане прогнозируют сильную жару до +34°

Завтра, 31 мая, на территории Татарстана ожидается сильная жара с температурой +34°. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Министерство предупреждает о риске тепловых ударов и нарушения сердечной деятельности из-за перегревания. МЧС России рекомендует носить светлую одежду и головные уборы, употреблять больше воды, а при необходимости оказать помощь пожилым и больным людям.

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, 30 и 31 мая погода в регионе будет формироваться под влиянием антициклона. Существенных осадков не ожидается.

Со 2 июня в Татарстане прогнозируют грозовые дожди и снижение температуры до 21–26°.

Диана Соловьёва