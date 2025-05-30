Бывший управленец получил 4 года колонии за кражу имущества завода в Дзержинске

Суд признал бывшего члена совета директоров в Дзержинске Нижегородской области Андрея Баранова виновным в краже имущества предприятия стоимостью более 30 млн руб. Подсудимого приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб., сообщили в суде.

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Фигуранта судили по п. б ч. 4 158 УК РФ. Установлено, что 11 ноября 2022 года он вышел из состава совета директоров акционерного общества, но скрыл это от сотрудников и поручил подобрать транспорт для вывоза оборудования на другой завод без согласования с конкурсным управляющим. Затем имущество перевезли еще на одно предприятие, где его обнаружили и изъяли полицейские в октябре 2023 года.

Приговор бывшему акционеру в законную силу не вступил.

Галина Шамберина