Самарские силовики раскрыли мошенничество с командировками на СВО

Военнослужащий воинской части, которая дислоцируется на территории ДНР, подозревается в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30 и ч.3 ст. 159 УК РФ). Преступление раскрыли сотрудники УФСБ РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации силовиков, в январе 2025 года подозреваемый предложил «военнослужащему из Самары оформить медицинские документы о его госпитализации для получения статуса "временно не годен к военной службе" (категория "Г") и в последующем "не годен к военной службе" (категория "Д")». В перспективе это позволило бы бойцу избежать военной службы и командировок в зону СВО.

Свои услуги фигурант уголовного дела оценил в 270 тыс. руб., которые якобы собирался передать уполномоченным должностным лицам. Однако в действительности подозреваемый не планировал исполнять взятых на себя обязательств и собирался присвоить деньги себе. Расследование продолжается.

Георгий Портнов