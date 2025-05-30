Ульяновская область закупила новые БПЛА для мониторинга лесных пожаров

Девять новых квадракоптеров закупила Ульяновская область по нацпроекту «Беспилотные авиасистемы», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам губернатора, новые квадракоптеры «совсем скоро» будут получены и включены в работу. До закупки в лесничествах региона уже было 19 квадрокоптеров, которые помогают мониторить обстановку — выявлять очаги возгорания и координировать дальнейшие действия.

Алексей Русских также сообщил, что ранее, благодаря федеральной поддержке, парк лесной и противопожарной техники удалось обновить на 100%. Общая группировка сил лесничеств для ликвидации пожаров сейчас 3 тыс. человек — в этом году она увеличена на 300 человек.

В региональном минприроды «Ъ-Волга» отметили, что на 19 лесничеств региона, по мнению специалистов, желательно иметь 38 квадракоптеров, «хотя в случае засушливой погоды и этого количества может оказаться недостаточно».

Андрей Васильев, Ульяновск