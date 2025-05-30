На М-8 начали готовить место для памятной часовни Сергею Пускепалису

В Ростовском районе на участке трассы М-8, где в аварии погиб Сергей Пускепалис, начали благоустраивать территорию под установку памятной часовни. Об этом сообщил глава района Андрей Шатский.

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Напомним, что актер, режиссер и художественный руководитель Сергей Пускепалис и его водитель погибли в аварии в 2022 году на 201-м трассы М-8 в Ростовском районе. Именно там поставят часовню высотой 8 метров. Проект будет выполнен с использованием витражных элементов, креста и лика Спаса, выполненного в технике горячей эмали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Вконтакте Андрея Шатского Фото: со страницы Вконтакте Андрея Шатского

Как ранее сообщалось, авторами мемориального комплекса стали Михаил и Николай Бекетовы. Господин Шатский рассказал, что художники уже начали изготовление элементов часовни. Все работы планируют завершить в конце июня 2025 года.

«Уверен, часовня станет местом памяти и скорби, а также символом уважения и благодарности Сергею Витауто за его вклад в развитие Волковского театра и российского искусства в целом»,— написал Андрей Шатский.

Алла Чижова