Реконструкцию скульптуры «Аврора» в Краснодаре завершили

Инвестор завершил работы по реставрации скульптуры «Аврора», расположенной перед одноименным кинотеатром в Краснодаре. Объект, имеющий статус памятника культурного наследия регионального значения, был восстановлен в апреле 2025 года. Как сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу администрации города, отчетная документация по итогам выполненных работ утверждена 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kurortkuban.ru Фото: kurortkuban.ru

В начале года были также завершены противоаварийные мероприятия в здании кинотеатра. В их рамках усилили железобетонные и металлические конструкции, а также провели зачистку поврежденных участков отделки в подвальных помещениях. Работы проводились под контролем инвестора — ООО «Инвестстрой», принадлежащего предпринимателю Сергею Галицкому.

Кинотеатр «Аврора», построенный в 1967 году по проекту архитектора Евгения Сердюкова и признанный памятником архитектуры в 1981 году, был закрыт на реконструкцию в 2015 году. В ходе работ подрядчик допустил повреждение несущих элементов, что привело к судебным разбирательствам. В 2019 году мэрия Краснодара заключила новое соглашение с инвестором, по которому реконструкцию комплекса планировалось завершить к концу 2024 года. Однако сроки были сдвинуты из-за внешнеэкономических ограничений и дефицита строительных материалов.

Проект реконструкции получил положительное заключение госэкспертизы в марте 2025 года. Завершение всех работ намечено на конец 2028 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд руб.

Вячеслав Рыжков