Объем отгруженной продукции Ставрополья достиг 250 млрд рублей

Промышленное производство Ставропольского края за январь-апрель увеличилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем отгруженной продукции достиг 250,1 млрд руб., сообщили в Северо-Кавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Положительную динамику показали три отрасли промышленности. Обрабатывающие производства увеличились на 2,1%. Сфера энергоснабжения, газификации и пароснабжения выросла на 12,2%. Водоснабжение и переработка отходов продемонстрировали увеличение на 14,0%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 0,6%.

Максимальный рост зафиксирован в производстве готовых металлических изделий — на 40,5%. Фармацевтическая отрасль увеличилась на 33,0%, переработка отходов — на 32,6%. Компьютерная и электронная продукция выросла на 26,4%, полиграфическая деятельность — на 23,9%.

Швейная индустрия показала рост на 20,8%, деревообработка — на 17,3%, машиностроение — на 15,8%. Энергетический сектор увеличился на 12,4-14,8% в зависимости от специализации.

Падение отмечено в ремонте оборудования — на 28,2%, мебельном производстве — на 18,2%, изготовлении напитков — на 14,2%. Пищевая промышленность уменьшилась на 5,3%.

Николай Аксенов