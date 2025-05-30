«Шагаем навстречу добру»: как спасти жизнь человеку за несколько шагов в день

Alias Group и входящие в холдинг фонд семьи Юнановых «Сияние», федеральный девелопер «Неометрия» совместно с благотворительной организацией «Край добра» запустили благотворительную акцию «Шагаем навстречу добру». Ее цель — пройти 30 млн шагов и собрать 300 тыс. рублей для помощи одному из подопечных фонда.

Фото: ООО «Элиас Групп»

В этом году акция «Шагаем навстречу добру» стартует 1 июня. В ней может принять участие любой желающий. Присоединиться можно, зарегистрировавшись через Telegram-бота (@shagivoblago_bot).

Далее с помощью Telegram-бота необходимо отправить количество шагов, пройденных за день, и прикрепить скриншот из трекера активности. Каждый шаг будет приравнен к 1 копейке.

Все собранные средства будут направлены в фонд «Край добра» для оказания помощи шестилетнему Степану Чишихину с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич).

В прошлом году в рамках такой же акции удалось собрать 600 тыс. рублей для мальчика из Краснодара – Коли Стрибного, который после несчастного случая на воде оказался полностью парализован. Благодаря собранным средствам, он прошел два курса реабилитации и начал поправляться.

https://alias-group.ru/