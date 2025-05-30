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Коммерсантъ FM
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Гладков: два человека пострадали после атаки ВСУ спецтехники в Шебекино

В Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник нанес удар по спецтехнике в районе объездной дороги города Шебекино.

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Один из пострадавших получил множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, у второго диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги»,— сообщил господин Гладков.

Пострадавших оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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