Гладков: два человека пострадали после атаки ВСУ спецтехники в Шебекино

В Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник нанес удар по спецтехнике в районе объездной дороги города Шебекино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Один из пострадавших получил множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, у второго диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги»,— сообщил господин Гладков.

Пострадавших оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.