Под Ишимбаем планируют открыть ферму-сыроварню

ООО «Головушкин и Калачев» собирается открыть в Ишимбайском районе ферму-сыроварню. Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, инвестиции в проект составят 245 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ферма-сыроварня предполагает строительство животноводческого комплекса на 240 коров, цеха по переработке молока и производству сыра. Кроме того, инвесторы планируют построить теплицы для выращивания томатов.

Следующим этапом должно стать открытие магазина готовой продукции и фермерского рынка.

Как рассказал «Ъ-Уфа» руководитель компании-инвестора Владислав Калачев, основной продукцией предприятия станут моцарелла, сулугуни и буррата. По его словам, проект планируется реализовать в течение семи лет.

ООО «Головушкин и Калачев» учреждено в апреле 2025 года, его совладельцами являются стерлитамакские предприниматели Михаил Головушкин и Владислав Калачев (соучредитель городского кафе «Манявы» и сети пиццерий «Пиццман и Калачев»).

Идэль Гумеров