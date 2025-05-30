В Кургане к купальному сезону откроют три пляжа

В Кургане к лету планируется запустить три пляжа — «Бабьи пески» в районе Центрального парка, на бульваре Солнечном и на водоеме Голубые озера. Сейчас территории готовятся к открытию, сообщает пресс-служба мэрии.

На пляжах косят траву, проводят ревизию оборудования и ремонты, собирают мусор с прибрежных территорий. На следующей неделе сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кургана обследуют и очистят от грязи дно водоемов.

Во время купального сезона спасатели будут следить за безопасностью на пляжах, на территориях установят мобильные туалетные кабины. Официальное открытие пройдет только после получения положительных лабораторных исследований проб воды и почвы на соответствие требованиям СанПиН.

Виталина Ярховска