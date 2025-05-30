Приставы запретили выезд из Челябинской области 15 тыс. должникам по алиментам

В Челябинской области судебные приставы запретили выезд из региона более 15,1 тыс. гражданам, имеющим долг по алиментам. Эта мера позволила взыскать с неплательщиков более 15,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Челябинской области.

Постановление о временном запрете на выезд приставы могут вынести, если долг по алиментам превышает более 10 тыс. руб.

В России с 25 мая 2025 года также заработал общедоступный реестр должников по алиментам.