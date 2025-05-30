Объемы автокредитования в Нижегородской области сократились на 45%

Объем выданных автокредитов в Нижегородской области в январе-апреле сократился на 45,1% к первым четырем месяцам 2024 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В январе-апреле 2025 года банки выдали нижегородцам 9,4 млрд руб. против 17,2 млрд руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среднем по России объемы автокредитования сократились более чем вдвое, до 337 млрд руб. Максимальные суммы кредитные организации выдавали в Москве и Московской области (32,5 млрд и 28,1 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (18,9 млрд руб.) и Краснодарском крае (17,5 млрд руб.).

Падение выдачи автокредитов директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал с ростом рыночных ставок и повышением утильсбора. «Помимо упомянутых причин снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки», — отметил господин Волков.

Владимир Зубарев