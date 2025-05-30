Нижегородский ХК «Торпедо» начнет новый сезон на старой арене

Хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород) новый сезон начнет на своей старой домашней арене в Нагорном дворце спорта. Об этом журналистам сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, на новую ледовоую арену, которая строится в Нижнем Новгороде, «Торпедо» переедет к концу 2025 года. «Дворец в той стадии, когда коллеги могут заходить на арену и подсказывать, что надо сделать по техническим моментам, чтобы соответствовать регламенту. Начало года клуб проведет на старой арене, но к новому году переедет на новую. У них нет спешки»,— сообщил господин Морозов (цитата по РИА «Новости»).

Как писал «Ъ-Приволжье», в прошедшем сезоне ХК «Торпедо» занял восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. После вылета из плей-офф команду покинул главный тренер Игорь Ларионов. Его место займет главный тренер ХК «Торпедо-Горький» (фарм-клуб «Торпедо») Алексей Исаков.

Андрей Репин