Фармацевтическое производство на Ставрополье увеличилось на 33%

Производство лекарственных средств и медицинских материалов в Ставропольском крае увеличилось на 33% в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Среди других отраслей, продемонстрировавших положительную динамику в первые четыре месяца 2025 года: изготовление готовых металлических изделий выросло на 40,5%, сбор и переработка отходов — на 32,6%, выпуск компьютеров и электронных устройств — на 26,4%, швейное производство — на 20,8%.

Одновременно ряд секторов показал спад: ремонт и монтаж машин сократился на 28,2%, мебельное производство — на 18,2%, изготовление напитков — на 14,2%.

Индекс промышленного производства региона за январь-апрель составил 104,6% к соответствующему периоду предыдущего года.

Объем отгруженной продукции собственного изготовления достиг 250,1 млрд рублей, что превышает показатель января-апреля 2024 года на 15,7%.

Николай Аксенов