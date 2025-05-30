В Ростовской области продажи средств от клещей и комаров упали на 32%

В Ростовской области с начала 2025 года продали 4,7 тыс. средств от клещей и комаров, в прошлом году показатель составил 6,9 тыс. упаковок. Так, продажи упали на 32%, сообщает РБК Ростов сообщили в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в январе в регионе приобрели 376 упаковок подобных препаратов (потратив 91,3 тыс. руб.), в феврале — 540 (121,8 тыс. руб.), в марте — 747 (195,3 тыс. руб.), а в апреле — более 3 тыс. (912,6 тыс. руб.). Оборот за четыре месяца составил 1,3 млн руб., что на 17% меньше прошлогоднего показателя в 1,6 млн руб.

В топ-5 брендов по стоимостному объему в регионе вошли: «Гардекс» (доля — 36,4%), «Дэта» (24%), Mosquitall (9%), Dr.rep (6,2%), «Пикник» (4,3%).

Мария Хоперская