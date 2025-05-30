ВТБ может продать гостиницу «Камелия» в Сочи

ВТБ намерен сосредоточиться на реализации непрофильной недвижимости в 2025 году, включая активы в гостиничном сегменте. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов, пишет ТАСС. В частности, банк может продать гостиницу «Камелия» в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По словам господина Пьянова, основной объем таких объектов составляют офисные здания, перешедшие ВТБ в результате присоединения других банков. В числе ближайших к продаже — московский офис РНКБ, освобождающийся в ближайшее время.

Банк также планирует выйти из гостиничного бизнеса, ключевыми объектами которого являются принадлежащие структурам группы отели Hyatt в Москве и «Камелия» в Сочи. Эти шаги вписываются в более широкий курс на отказ от непрофильных активов, озвученный весной главой ВТБ Андреем Костиным на фоне усиления надзорных требований Банка России.

В конце мая ЦБ представил для обсуждения доклад с параметрами лимита на долю иммобилизованных активов в структуре банковских балансов. Новый норматив планируется к внедрению с 1 октября 2026 года и может усилить давление на кредитные организации, сохраняющие значительный объем непрофильных вложений.

Вячеслав Рыжков