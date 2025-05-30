В Нижнем Новгороде ограничат движение трамвая №417

С 31 мая в Нижнем Новгороде будет изменен маршрут трамвая №417, который проходит от Московского вокзала до 52-го квартала в Автозаводском районе. По данным ООО «Экологические проекты», участок от улицы Аксакова до парка имени 1 Мая будет закрыт на ремонт.

Протяженность ремонтируемого участка составляет около 11 км одиночного пути. На этом участке планируется полностью заменить рельсовое полотно и контактную сеть. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2025 года.

Во время ремонта трамвай №417 будет ходить от 52 квартала до кольца на улице Игарской.

Андрей Репин