Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для отдыха с детьми летом

По итогам исследования сервиса путешествий «Туту» и банка ВТБ, Сочи занял третье место среди наиболее востребованных направлений для летнего отдыха с детьми. Лидерами по числу бронирований стали Санкт-Петербург (20%) и Москва (12%), замыкает тройку Сочи с показателем 11%. На долю Адлера пришлось еще 4% семейных поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пресс-службе сервиса отметили, что семьи все чаще выбирают размещение с удобствами для детей, а также заранее планируют летний отдых.

«Семьи активнее планируют поездки: доля бронирований на июнь—август составляет 24% против 13% в прошлом году. Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на отели с "детской" инфраструктурой — игровой, меню, площадкой и т. п.»,— рассказал директор по развитию отельного рынка в сервисе «Туту» Юрий Вьюшин.

По словам господина Вьюшина, сервисы бронирования начали отмечать такие объекты пометкой «удобно с детьми», чтобы облегчить родителям поиск подходящих вариантов. Средняя стоимость одной ночи для семьи из трех человек в России этим летом составляет около 7 тыс. руб.

В числе зарубежных направлений, востребованных у российских семей с детьми, лидируют Абхазия (37%), Беларусь (28%), Италия (7%), Турция (6%) и Грузия (4%).

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в апартаментах на День России. В городе путешественники бронируют номера в среднем на 12 ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,1 тыс. руб.

Мария Удовик