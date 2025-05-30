УФАС признало подрядчика из Москвы недобросовестным из-за непостроенной котельной

Управление ФАС РФ по Челябинской области включило московскую строительную компанию «Пермеат» в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик не спроектировал и не построил котельную в поселке Увильды, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным УФАС, администрация Аргаяшского района заключила с ООО «Строительная компания "Пермеат"» контракт на разработку проектно-сметной документации и строительство газовой блочно-модульной котельной летом 2024 года. Стоимость работ составила более 24 млн руб.

Подрядчик получил аванс на сумму свыше 7 млн руб., но в итоге к проектированию и строительству так и не приступил. Администрация Аргаяшского района приняла решение отказаться от контракта и направила информацию о компании в УФАС.

Строительная компания «Пермеат» внесена в реестр недобросовестных поставщиков на два года.