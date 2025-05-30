Бывшего начальника исправительной колонии приговорили к 12 годам лишения свободы

Мотовилихинский суд Перми признал виновным во взяточничестве бывшего начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 8 млн руб. и лишили звания подполковника. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ассанов.

Фото: Properm.ru Дмитрий Ассанов.

Фото: Properm.ru

Суд посчитал доказанным, что с 22 февраля 2023 года по 20 февраля 2024 года Дмирий Ассанов через посредника получил от одного из бизнесменов взятки на общую сумму 3,7 млн руб. за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, которому в силу должностного положения мог способствовать. Кроме того, от другого коммерсанта господин Ассанов также получил взятки в размере более 300 тыс. руб. за совершение незаконных действий в пользу последнего.

Подполковник Дмитрий Ассанов был задержан на своем рабочем месте сотрудниками УСБ ФСИН и ГУБЭПиК краевого ГУ МВД 19 марта 2024 года. На следующий день суд отправил его в СИЗО.

Исправительная колония №29 расположена в Перми, имеет общий режим содержания.