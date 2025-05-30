В Ульяновске оглашен приговор за фиктивные браки

В Ленинском районном суде Ульяновска огласили приговор в отношении граждан России, причастных к организации незаконной миграции. Об этом в пятницу сообщило региональное управление ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, несколько жителей Ульяновска в составе ОПГ организовали незаконное пребывание на территории России иностранных граждан. За денежное вознаграждение они оказывали услуги по заключению фиктивных браков между гражданами России и иностранцами с целью получения последними разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

Уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) было возбуждено и расследовано сотрудниками следственного отдела УФСБ.

Суд согласился с выводами следствия и приговорил обвиняемых к условному лишению свободы на срок от года до полутора лет со штрафом 100 и 200 тысяч рублей соответственно.

Андрей Васильев, Ульяновск