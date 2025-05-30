В Свердловской области запустили новый цех по переработке кварца

АО «Центрально-Уральское» в Первоуральске (Свердловская область) открыла новый цех по переработке кварца — он будет производить кварцевую крошку, концентрат и пудру (маршалит), сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Старт производству дал заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин по поручению врио главы области Дениса Паслера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Директор компании Сергей Воронин рассказал, что продукция компании может использоваться для производства особо прозрачного стекла для строительства небоскребов, которое прочнее обычного. «Раньше такое стекло закупали за рубежом, но на сегодняшний день в России три завода запустили собственное производство. Теперь они хотят перейти на отечественное сырье. Здесь требуется кварцевый концентрат особой чистоты с содержанием железа не более 0,007 доли. Также с использованием нашего кварца можно выпускать оптическое стекло»,— прокомментировал он.

Кварцевое сырье также применяют в изготовлении полупроводников, солнечных батарей, лакокрасочных покрытий, интерьерных элементов, а также для водоподготовки на водоканалах страны.

АО «Центрально-Уральское» добывает кварц на Светлореченском месторождении, предприятие является одним из крупнейшим по добыче и переработке кварца в РФ. Объем инвестиций в производство в 2025 году составил 130 млн руб. Начальная производственная линия способна выпускать 50 тыс. тонн продукции в год, планируется удвоить этот показатель к концу следующего года.

Ирина Пичурина