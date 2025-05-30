Пермяки стали чаще выбирать речные маршруты для отдыха

В Прикамье за апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования речных туров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует совместная аналитика «Мегафона», «Донинтурфлота» и Cruise.ru. В 40% случаев туристы выбирают туры длительностью 4–6 дней. Так, Пермский край вошел в топ-30 регионов страны по интересу к круизному отдыху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди пермяков второй год подряд в числе любителей речных туров преобладают женщины — их доля составляет 62%. В возрастной категории лидируют путешественники 45–54 лет — на них приходится 27% бронирующих круизы. Далее следуют туристы 35–44 лет (26%) и группа 55+ (18%). Внимание молодежи 18–24 лет осталось на уровне прошлого года.

Наиболее популярными маршрутами являются направления между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и другие города вдоль реки. Один из трендов этого сезона — круизы с остановками в малых городах и селах, например в Тетюшах, Хийденсельге, Сортавале, Горицах, Плесе.