На Кубани в 1,7 раза вырос объем продаж средств от клещей и комаров

С начала 2025 года в Краснодарском крае зафиксирован значительный рост продаж репеллентных и инсектицидных средств. По данным аналитической компании DSM Group, которые приводит РБК Краснодар, в январе—апреле объем рынка составил 2,1 млн руб., что на 72% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,2 млн руб.). Препараты, включенные в отчет, предназначены для защиты от насекомых — в том числе комаров и клещей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший рост спроса пришелся на апрель, когда жители региона приобрели средства на сумму 1,2 млн руб. В марте объем продаж составил 500 тыс. руб., в январе и феврале — 193,8 тыс. и 168 тыс. руб. соответственно.

По данным компании, количество проданных упаковок за четыре месяца увеличилось на 39% — с 5 тыс. в 2024 году до 6,9 тыс. в текущем. В январе было реализовано 684 упаковки, в феврале — 626, в марте — 1,7 тыс., в апреле — 3,9 тыс.

Лидерами регионального рынка по стоимостному объему стали бренды «Гардекс» (30,6%), «Дэта» (27,5%), Mosquitall (12,3%), «Пикник» (4,6%) и Komarek (4%).

Вячеслав Рыжков