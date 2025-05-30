На улицы Краснодара выехала водооткачивающая техника

В Краснодаре из-за дождя на улицах работает водооткачивающая техника. По данным ЕДДС, от жителей поступило 11 обращений о подтоплениях проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты устранили подтопления на улицах: Троицкая, Семеновская, Тихорецкая, Дежнева, Комарова и Автомобильная. Продолжается мониторинг улично-дорожной сети, при необходимости направляется спецтехника.

30 мая в Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение.

Алина Зорина