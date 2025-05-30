Депутат Европарламента Фернан Картайзер выразил уверенность, что Украина не сможет одержать военную победу на поле боя, а в долгосрочной перспективе победа будет за Россией. Об этом политик рассказал в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фернан Картайзер

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фернан Картайзер

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Картайзер отметил, что большинство понимает отсутствие для Украины военного выхода из конфликта. Он подчеркнул: «Если не будет перемирия и мирного договора, конфликт продолжится и превратится в войну на истощение — в итоге победит Россия»,— заявил депутат.

Политик также указал, что поставки вооружения Киеву лишь затягивают боевые действия и увеличивают страдания с обеих сторон. Вместе с тем он выразил надежду, что рано или поздно конфликтующие стороны сядут за стол переговоров для создания новой системы безопасности в Европе.