Электронная система водоснабжения и отведения заработала в Саратове

В Саратове внедрили электронную систему водоотведения и водоснабжения, сообщил мэр Михаил Исаев на заседании городской думы. Новая схема позволяет быстрее реагировать на аварии, что улучшает предоставление коммунальных услуг.

Господин Исаев также отметил, что за 2024 год сбор налогов в городе увеличился на 21%. Это свидетельствует о росте финансовой активности и эффективности работы администрации, уверен мэр.

Средний размер заработной платы в крупных и средних организациях Саратова за период с января по декабрь 2024 года составил почти 69 тыс. руб. Это на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, напомнил докладчик.

Никита Маркелов