Двух камбаряков арестовали за вымогательство денег у инвалида—участника СВО

Двух камбаряков отправили в СИЗО за вымогательство денег у инвалида—участника СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение Камбарский райсуд принял в отношении каждого фигуранта 28 и 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Установлено, что подсудимый вместе со знакомым, применяя насилие, требовали от военнослужащего передать им 375 тыс. руб. Участник СВО является инвалидом третьей группы. Подробностей происшествия не приводится.

Фигурантам вменяется вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по сговору (ст. 163 УК РФ). По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Каждого из обвиняемых отправили под арест на два месяца.