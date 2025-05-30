Почти 400 га территорий Ижевска обработали от клещей и грызунов

В Ижевске завершили первый этап обработки от клещей и грызунов рекреационных зон, городских лесов и озелененных территорий, прилегающих к социальным учреждениям, на площади почти в 400 га, сообщает пресс-служба администрации города. АО «Парки Ижевска» дополнительно провели акарицидную обработку в парке Кирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По муниципальным контрактам, в течение сезона предусмотрено три этапа обработки от клещей: следующие пройдут летом и осенью. Дератизацию выполняют в два этапа — весной и осенью. Ранее, в конце апреля подрядчики завершили первый этап обработки городских кладбищ на площади 275 га.

В администрации города напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности, несмотря на проведенные обработки. Следует применять репелленты, отпугивающие клещей, надевать одежду светлых тонов, избегать влажных, тенистых и захламленных мест. Сдать клеща в том числе можно в региональное управление Роспотребнадзора или в лабораторию Республиканской клинической инфекционной больницы.