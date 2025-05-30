На Ставрополье 25-летний водитель погиб в массовом ДТП

В Невинномысске на 242-м км трассы «Кавказ» произошло столкновение 5 автомобилей, в результате которого погиб 25-летний водитель и пострадали двое человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-2110» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном» и ВАЗ-2107, которые двигались в попутном направлении. По инерции «ВАЗ-2107» врезался в «Шевроле» и пассажирскую «ГАЗель».

Водитель «Лады» — местный житель — погиб на месте происшествия. Водителя и пассажира «Фольксвагена» с травмами госпитализировали.

Автоинспекторы установили, что погибший водитель ранее 38 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности. «ГАЗель» следовала не по маршруту, пассажиров в салоне не было.

Работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

Николай Аксенов