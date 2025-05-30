Авиакомпания ОАЭ запустила прямые рейсы из Абу-Даби в Сочи

Международный аэропорт Сочи принял первый рейс авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби. Сочи стал третьим городом в России, который вошел в маршрутную сеть этого крупного авиаперевозчика, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на самолетах Airbus A320, вмещающих восемь мест в бизнес-классе и 150 в эконом-классе.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко отметил, что прямое авиасообщение между Сочи и Абу-Даби является важным шагом для развития международного туризма и деловых связей. Он подчеркнул, что Сочи как круглогодичный курорт привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, а новые рейсы из ОАЭ откроют дополнительные возможности.

По его мнению, маршрут будет интересен как туристам, так и бизнесменам, что поможет увеличить поток путешественников в Сочи из других стран Ближнего Востока.

Первый рейс из ОАЭ встретили водной аркой в соответствии с авиационной традицией. В аэропорту состоялись торжественные мероприятия, а фольклорный ансамбль приветствовал прибывших. На церемонии присутствовали представители авиакомпании, администрации города и руководства аэропорта.

Для пассажиров первого рейса была организована фотозона, а стойки регистрации украсили воздушными шарами. Прибывшие из Абу-Даби получили сувениры от аэропорта, также среди них случайно выбрали счастливого пассажира — Елизавету Сабурову, которая получила подарки от международного аэропорта Сочи и мэрии курорта.

Мария Удовик